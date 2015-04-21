​В Каире после приговора Мурси начались беспорядки

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Отдельные стычки между египетской полицией и сторонниками экс-президента Мухаммеда Мурси начались во вторник в ряде районов Каира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по поступающей информации, ожесточенные столкновения произошли в столичном пригороде Эль-Мансурия, где около 150 исламистов организовали акцию протеста против приговора, вынесенного во вторник бывшему главе АРЕ.

Прибывшие на место стражи порядка попытались разогнать собравшихся, однако, когда они применили слезоточивый газ, из толпы открыли огонь. В результате ранения из дробовика получил офицер полиции, 15 зачинщиков беспорядков задержаны.

Поступают сообщения о том, что группа сторонников Мурси блокировала опоясывающую столицу кольцевую дорогу. Исламисты собираются в настоящее время в восточных кварталах Альф-Маскан и Гиср-Суис, где они жгут покрышки, также перекрывая движение автотранспорта.