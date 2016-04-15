В Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Египетская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестных акций, вызванных решением руководства страны передать Саудовской Аравии два спорных острова Тиран и Санафир в Красном море.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, несколько десятков человек задержаны.

Ранее ряд гражданских активистов, в том числе симпатизирующих ассоциации "Братья-мусульмане", разместили в социальных сетях призывы к египтянам выйти на акции протеста в связи с передачей Эр-Рияду вышеупомянутых островов.

Накануне МВД Египта обратилось к гражданам страны с призывом не участвовать в этих акциях протеста и пообещало предпринять решительные меры для обеспечения порядка.