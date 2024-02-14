В Каире пока нет прорыва в переговорах по освобождению заложников в Газе

В Каире пока нет прорыва в переговорах по освобождению заложников в Газе

Переговоры в Каире по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа пока не привели к желаемому результату.

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