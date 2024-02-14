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В Каире пока нет прорыва в переговорах по освобождению заложников в Газе

В Каире пока нет прорыва в переговорах по освобождению заложников в Газе Переговоры в Каире по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа пока не привели к желаемому результату.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 07:54
В Каире пока нет прорыва в переговорах по освобождению заложников в Газе
"AFP"

Переговоры в Каире по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа пока не привели к желаемому результату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По словам ее источников из числа американских должностных лиц, хотя консультации были "продуктивными и серьезными", прорыва, который привел бы к окончательному соглашению, не произошло. Главным препятствием остается соотношение при обмене палестинских заключенных в израильских тюрьмах на заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

Отметим, что 13 февраля в Каире прошли консультации представителей Египта, США, Катара и Израиля. Они обсудили возможное соглашение об обмене заложников, находящихся в руках радикалов в Газе, на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах и перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. Консультации продлятся три дня.

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