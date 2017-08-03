В Каире одиннадцать сотрудников аэропорта подозревают в диверсии

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Одиннадцать сотрудников аэропорта Каира были арестованы по предварительному обвинению в намеренной диверсии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Неожиданное отключение электроэнергии в каирском аэропорту случилось в прошлую пятницу. Сбой привел к задержкам международных и внутренних рейсов, а также к задержкам в выдаче багажа. Была нарушена работа систем безопасности, отключились компьютеры и кондиционеры, не заработали резервные генераторы.

Генеральный прокурор Египта Набил Садек в воскресенье приказал задержать одиннадцать технических специалистов каирского аэропорта на 15 дней в рамках открытого расследования. По предварительным данным, им предъявлены обвинения в намеренном отключении электроэнергии. Прокуроры изучат и действия сотрудников предприятия Electricity Company, которая поставляет электроэнергию аэропорту.