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В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли девять человек

В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли девять человек В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, в завалах нашли уже девятерых погибших.
Другие страны
17 июля 2023 г. 16:21
В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли девять человек

В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, в завалах нашли уже девятерых погибших.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает египетское агентство MENA.

Здание обрушилось в квартале Хадэк эль Кубба, от которого 3,2 километра до центра города. Четыре жильца дома госпитализированы с травмами. Из соседнего многоквартирного дома эвакуировали людей из соображений предосторожности. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил заместитель губернатора Каира Хоссам Фози заявил, по предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что жилец квартиры на первом этаже при ремонте убрал часть стен. Этого человека задержали.

Семьям погибших в Министерстве социальной солидарности Египта обещали предоставить компенсацию в размере примерно 1 940 долларов (60 тыс. египетских фунтов).

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Версия на азербайджанском языке Misirdə beşmərtəbəli bina uçub, 9 nəfər ölüb
Версия на английском языке Five-story residential building collapses in Cairo, killing 9

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