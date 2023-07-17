В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли девять человек

В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, в завалах нашли уже девятерых погибших.

В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, в завалах нашли уже девятерых погибших.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает египетское агентство MENA.

Здание обрушилось в квартале Хадэк эль Кубба, от которого 3,2 километра до центра города. Четыре жильца дома госпитализированы с травмами. Из соседнего многоквартирного дома эвакуировали людей из соображений предосторожности. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил заместитель губернатора Каира Хоссам Фози заявил, по предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что жилец квартиры на первом этаже при ремонте убрал часть стен. Этого человека задержали.

Семьям погибших в Министерстве социальной солидарности Египта обещали предоставить компенсацию в размере примерно 1 940 долларов (60 тыс. египетских фунтов).