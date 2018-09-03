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    В Кабуле взорвали кандидата в депутаты

    Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб минувшим вечером в результате теракта в Кабуле, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Автомобиль, в котором ехал Ниязи, взорвали при помощи магнитной бомбы, ранения получили три человека, которые сопровождали политика, говорится в сообщении.

    Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.

    Отметим, что парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.

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