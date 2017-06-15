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    В Кабуле возле мечети произошел взрыв

    МВД назвало произошедшее террористической атакой© Foto: Xinhuanet.com

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва возлу в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД.

    МВД назвало произошедшее террористической атакой. Представитель министерства Наджиб Данеш сообщил о том, что в результате атаки есть жертвы. К месту происшествия направлена полиция.

    Телеканал Tolo News передает, что за взрывом последовала стрельба.

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