В Кабуле возле мечети произошел взрыв

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва возлу в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула
Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД.
МВД назвало произошедшее террористической атакой. Представитель министерства Наджиб Данеш сообщил о том, что в результате атаки есть жертвы. К месту происшествия направлена полиция.
Телеканал Tolo News передает, что за взрывом последовала стрельба.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook