В Кабуле возле мечети произошел взрыв

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва возлу в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД.

МВД назвало произошедшее террористической атакой. Представитель министерства Наджиб Данеш сообщил о том, что в результате атаки есть жертвы. К месту происшествия направлена полиция.

Телеканал Tolo News передает, что за взрывом последовала стрельба.