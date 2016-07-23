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    В Кабуле во время демонстрации произошел взрыв, 10 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв произошел в районе Дехмазанг, где на улицы вышли люди, протестующие против одного из проектов строительства ЛЭП

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Более 50 человек пострадали в результате взрыва во время митинга в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве здравоохранения Афганистана. 

    В министерстве отметили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.

    ***14:15

    Взрыв произошел во время митинга в столице Афганистана Кабуле, есть пострадавшие, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что взрыв произошел в районе Дехмазанг, когда на улицы вышли люди, протестующие против одного из проектов строительства ЛЭП.

    Пострадавшие доставлены в больницу. Сведений о жертвах и числе пострадавших пока нет. Отмечается, что в районе, где произошел взрыв, собрались более 100 человек.

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