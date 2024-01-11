В Кабуле в результате взрыва погибли два человека

По меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на западе афганской столицы.

По меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на западе афганской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя полицейского управления Кабула Халида Задрана.

По его информации, ручная граната взорвалась в районе торгового центра. Правоохранительные органы занимаются поиском виновных.

Три взрыва произошли в Афганистане за четверг. Два из них зафиксировали в Кабуле, еще один - в городе Мазари-Шариф на севере страны. Ответственность за один из инцидентов взяла на себя повстанческая организация "Фронт освобождения Афганистана".