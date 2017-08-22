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    В Кабуле в районе расположения иностранных посольств произошел взрыв

    Взрыв произошел за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В центре Кабула произошел взрыв, вызвавший срабатывание сигнализаций и сирен.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    В районе, где произошел взрыв, расположены иностранные посольства. Сообщается, что до взрыва сработала сигнализация, которую посольство США использует для предупреждения о ракетных обстрелах.

    Как отмечает агентство, взрыв произошел за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа, в котором тот намеревается разъяснить планы по присутствию американских военных в Афганистане.

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