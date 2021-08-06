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В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана

В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу.
Другие страны
6 августа 2021 г. 17:46
В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал 1TV.

Убийство произошло напротив посольства России в этой стране.

Как отмечает телеканал, ранее Минапал занимал должность заместителя пресс-секретаря афганского президента.

В свою очередь телеканал TOLO News со ссылкой на свои источники сообщил, что Минапал был убит неизвестными боевиками на проспекте Дар-уль-Аман, ведущей к одноименному дворцу, в котором расположен гостевой дом администрации президента страны.

Движение "Талибан" взяло ответственность за убийство главы информцентра правительства Афганистана.

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