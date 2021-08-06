В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу.

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал 1TV.

Убийство произошло напротив посольства России в этой стране.

Как отмечает телеканал, ранее Минапал занимал должность заместителя пресс-секретаря афганского президента.

В свою очередь телеканал TOLO News со ссылкой на свои источники сообщил, что Минапал был убит неизвестными боевиками на проспекте Дар-уль-Аман, ведущей к одноименному дворцу, в котором расположен гостевой дом администрации президента страны.

Движение "Талибан" взяло ответственность за убийство главы информцентра правительства Афганистана.