В Кабуле совершено нападение на тренировочный центр разведывательного управления

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные совершили нападение на тренировочный центр разведывательного управления Афганистана, расположенный в Кабуле, передает Report со ссылкой на TOLO News.

Сообщается, что огонь по зданию Национального директората безопасности был открыт из соседнего строящегося здания.

На место инцидента прибыли силы безопасности, продолжается перестрелка.

Информации по пострадавшим и погибшим нет.

Агентство Khaama Press, в свою очередь, сообщает, что в городе прогремел взрыв, после которого последовали звуки выстрелов.