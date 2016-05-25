​В Афганистане смертник взорвал автобус, 10 человек погибли, 4 ранены

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Афганистане смертник взорвал автобус с судебными работниками, по меньшей мере 10 человек погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявили в МВД страны.

Целью смертника стал автобус, перевозивший сотрудников апелляционного суда в провинцию Вардак. Инцидент произошел в западной части Кабула.

Как сообщается, ранения получили четыре человека. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских групп.