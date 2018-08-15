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    В Кабуле смертник устроил взрыв в образовательном учреждении, 48 погибших

    Почти все погибшие - студенты

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 48 человек погибли, 67 пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду на западе столицы Афганистана.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на медиков сообщило агентство Reuters.

    Террорист-смертник проник в здание образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи в 18-м полицейском округе и устроил взрыв. Почти все погибшие - студенты. По словам очевидцев, в помещении, где произошел инцидент, находилось около 100 человек.

    Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и приказал провести расследование.

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