В Кабуле смертник устроил взрыв в образовательном учреждении, 48 погибших

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 48 человек погибли, 67 пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду на западе столицы Афганистана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на медиков сообщило агентство Reuters.

Террорист-смертник проник в здание образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи в 18-м полицейском округе и устроил взрыв. Почти все погибшие - студенты. По словам очевидцев, в помещении, где произошел инцидент, находилось около 100 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и приказал провести расследование.