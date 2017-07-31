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    Рядом с посольством Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв - ОБНОВЛЕНО

    Четыре неизвестных атаковали посольство Ирака

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Второй взрыв произошел в районе посольства Ирака в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

    "Еще один взрыв был слышен несколько минут назад рядом с посольством Ирака в районе Шар-э-Нау в Кабуле", - говорится в сообщении телеканала в Twitter. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

    В районе инцидента продолжается боестолкновение. Телеканал уточняет, что четыре неизвестных атаковали посольство Ирака. В районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей.

    В свою очередь террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяло ответственность за теракты.

    По данным телеканала Press TV, в результате первого взрыва пострадал один журналист. Смертник подорвал себя прямо у входа в посольство.

    *** 11:34

    Смертник подорвал себя в Кабуле рядом с посольством Ирака, передает Report со ссылкой на TOLO News.

    Сообщается, что на месте взрыва слышны звуки стрельбы, количество пострадавших неизвестно.

    Представитель полиции Кабула Басир Муджахид подтвердил, что в городе произошел взрыв, однако при этом он не сообщил никаких подробностей.

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