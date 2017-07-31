Рядом с посольством Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Второй взрыв произошел в районе посольства Ирака в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.
"Еще один взрыв был слышен несколько минут назад рядом с посольством Ирака в районе Шар-э-Нау в Кабуле", - говорится в сообщении телеканала в Twitter. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
В районе инцидента продолжается боестолкновение. Телеканал уточняет, что четыре неизвестных атаковали посольство Ирака. В районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей.
В свою очередь террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяло ответственность за теракты.
По данным телеканала Press TV, в результате первого взрыва пострадал один журналист. Смертник подорвал себя прямо у входа в посольство.
*** 11:34
Смертник подорвал себя в Кабуле рядом с посольством Ирака, передает Report со ссылкой на TOLO News.
Сообщается, что на месте взрыва слышны звуки стрельбы, количество пострадавших неизвестно.
Представитель полиции Кабула Басир Муджахид подтвердил, что в городе произошел взрыв, однако при этом он не сообщил никаких подробностей.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook