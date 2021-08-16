​​​​​​​В Кабуле сменили флаги и закрашивают рекламу с женщинами

Белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельство веры) подняты на зданиях госучреждений в Кабуле вместо зелено-красно-черных республиканских.

Белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельство веры) подняты на зданиях госучреждений в Кабуле вместо зелено-красно-черных республиканских.

Как передает Report, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News , который ведет прямую трансляцию с улиц афганской столицы, перешедшей под контроль радикального движения "Талибан".

Женщин не видно на улицах, они поспешили укрыться в домах. По информации телеканала, накануне в столице были замазаны краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин.

Радио и телевидение в большинстве своем работает в обычном режиме - новости, кино, спортивные передачи. У большинства жителей пока сохраняется доступ к спутниковым каналам. Но смена тональности уже произошла - на некоторых каналах развлекательные передачи заменили религиозными программами и чтением сур из Корана.