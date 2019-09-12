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В Кабуле рядом с базой спецназа прогремел взрыв, погибли четыре человека

В Кабуле рядом с базой спецназа прогремел взрыв, погибли 4 человека
​Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, погибли 4 солдат
© AP

Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, погибли четверо представителей сил безопасности, сообщает Report со ссылкой на TOLO News.

Отмечается, что атаку совершили террористы-смертники. Рядом с базой спецназа продолжается стрельба.

Официальный представитель минобороны Афганистана Рухулла Ахмадзай сообщил, что в результате атаки погибли четверо представителей сил безопасности, трое получили ранения.

Террористическое движение "Талибан" взяло на себя ответственность за данную атаку. 

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