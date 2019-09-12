В Кабуле рядом с базой спецназа прогремел взрыв, погибли четыре человека

Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, погибли четверо представителей сил безопасности, сообщает Report со ссылкой на TOLO News.
Отмечается, что атаку совершили террористы-смертники. Рядом с базой спецназа продолжается стрельба.
Официальный представитель минобороны Афганистана Рухулла Ахмадзай сообщил, что в результате атаки погибли четверо представителей сил безопасности, трое получили ранения.
Террористическое движение "Талибан" взяло на себя ответственность за данную атаку.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости