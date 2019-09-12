В Кабуле рядом с базой спецназа прогремел взрыв, погибли четыре человека

В Кабуле рядом с базой спецназа прогремел взрыв, погибли 4 человека

​Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, погибли 4 солдат

12 сентября, 2019 13:50

© AP https://report.az/storage/news/e4eda344e3cca54653e9229340226cdc/ab898d20-88b0-46da-8b02-4cef0c68725a_292.jpg Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, погибли четверо представителей сил безопасности, сообщает Report со ссылкой на TOLO News. Отмечается, что атаку совершили террористы-смертники. Рядом с базой спецназа продолжается стрельба. Официальный представитель минобороны Афганистана Рухулла Ахмадзай сообщил, что в результате атаки погибли четверо представителей сил безопасности, трое получили ранения. Террористическое движение "Талибан" взяло на себя ответственность за данную атаку.