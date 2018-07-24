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    В Кабуле ракета упала на здание, пострадали три человека

    На здание упал всего лишь один снаряд, два других попали в склон
    © AP

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Три человека получили ранения в результате попадания снаряда в здание в центре Кабула, передает Report со ссылкой на ToloNews.

    Очевидцы сообщают, что  в центре Кабула прогремело три взрыва. Полиция подтвердила, что ракетный снаряд упал на здание в кабульском районе Афшар.

    В результате три человека - двое детей и одна женщина - получили легкие ранения.

    На здание упал всего лишь один снаряд, два других попали в склон.

    Отметим, что в районе Афшар находится здание Академии Полиции Афганистана. 

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