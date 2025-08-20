В Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана

В Кабуле состоялась шестая сессия трехстороннего диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Афганистана.

Главной темой обсуждений стало укрепление сотрудничества в политической, экономической и транзитной сферах.

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что в регионе открываются новые возможности для расширения взаимодействия, и подчеркнул, что за последние четыре года был достигнут ощутимый прогресс в торговле, инвестициях и проектах региональной связанности. По его словам, экономический потенциал трех стран следует использовать максимально эффективно, не связывая его с другими проблемами.

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал отношения Пекина с Кабулом развивающимися и отметил расширение сотрудничества во многих областях. Он также положительно оценил повышение уровня дипломатических представительств между Афганистаном и Пакистаном до уровня послов.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подчеркнул важность встречи и назвал ее хорошей возможностью для углубления сотрудничества. Он отметил позитивную динамику отношений между Афганистаном и Пакистаном, выразил надежду на дальнейший прогресс.

По итогам заседания стороны подтвердили приверженность продолжению трехстороннего формата и расширению взаимных связей.