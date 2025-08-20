О нас

В Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана

В Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана В Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана
Другие страны
20 августа 2025 г. 17:52
В Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана

В Кабуле состоялась шестая сессия трехстороннего диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Афганистана.

Главной темой обсуждений стало укрепление сотрудничества в политической, экономической и транзитной сферах.

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что в регионе открываются новые возможности для расширения взаимодействия, и подчеркнул, что за последние четыре года был достигнут ощутимый прогресс в торговле, инвестициях и проектах региональной связанности. По его словам, экономический потенциал трех стран следует использовать максимально эффективно, не связывая его с другими проблемами.

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал отношения Пекина с Кабулом развивающимися и отметил расширение сотрудничества во многих областях. Он также положительно оценил повышение уровня дипломатических представительств между Афганистаном и Пакистаном до уровня послов.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подчеркнул важность встречи и назвал ее хорошей возможностью для углубления сотрудничества. Он отметил позитивную динамику отношений между Афганистаном и Пакистаном, выразил надежду на дальнейший прогресс.

По итогам заседания стороны подтвердили приверженность продолжению трехстороннего формата и расширению взаимных связей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
20 avqust 2025 17:42
Rusiya XİN: Yüksək səviyyəli görüş Ukrayna ilə danışıqlara nöqtə qoymalıdır
Rusiya XİN: Yüksək səviyyəli görüş Ukrayna ilə danışıqlara nöqtə qoymalıdır
20 avqust 2025 16:18
Nigeriyada məscidə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb
Nigeriyada məscidə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb
20 avqust 2025 16:17
Polşanın Baş naziri Budapeşti tənqid edib
Polşanın Baş naziri Budapeşti tənqid edib
20 avqust 2025 16:00
Lavrov: Rusiya Vaşinqtonda Avropadan Ukrayna ilə bağlı konstruktiv ideyalar eşitməyib
Lavrov: Rusiya Vaşinqtonda Avropadan Ukrayna ilə bağlı konstruktiv ideyalar eşitməyib
20 avqust 2025 15:46
Almaniya İsrailin ehtiyatda olan 60 min hərbçini səfərbər etmək planını pisləyib
Almaniya İsrailin ehtiyatda olan 60 min hərbçini səfərbər etmək planını pisləyib
20 avqust 2025 15:33
Rusiya vətəndaşı İsrailin Almaniyadakı səfirliyinə hücuma cəhddə ittiham edilib
Rusiya vətəndaşı İsrailin Almaniyadakı səfirliyinə hücuma cəhddə ittiham edilib
20 avqust 2025 15:22
Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri rusiyalı generalı ağır yaralayıb
Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri rusiyalı generalı ağır yaralayıb
20 avqust 2025 14:57
İndoneziyanın şərqində Semeru vulkanı 800 metr hündürlüyünə kül püskürüb
İndoneziyanın şərqində Semeru vulkanı 800 metr hündürlüyünə kül püskürüb
20 avqust 2025 14:47
Pakistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 400-ə çatıb
Pakistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 400-ə çatıb
20 avqust 2025 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi