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    В Кабуле пройдет торжественная церемония по случаю вывода войск НАТО

    К 1 января 2015 года в Афганистане останутся 12,5 тыс. военнослужащих НАТО

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Торжественная церемония по случаю вывода войск НАТО из Афганистана запланирована на воскресенье в Кабуле, сообщили западные СМИ.

    В сообщениях отмечается, что подготовка к церемонии проходила до последнего часа в условиях секретности из опасений, что талибы могут использовать церемонию для совершения терактов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    После вывода к 1 января 2015 года из Афганистана Международных сил содействия безопасности в стране останутся 12,5 тыс. военнослужащих стран НАТО, которые должны будут "оказывать помощь и обеспечивать подготовку" сотрудников сил безопасности Афганистана.

    За 13 лет пребывания в Афганистане воинский контингент НАТО потерял убитыми 3 тысячи 485 человек.

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