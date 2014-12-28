В Кабуле пройдет торжественная церемония по случаю вывода войск НАТО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Торжественная церемония по случаю вывода войск НАТО из Афганистана запланирована на воскресенье в Кабуле, сообщили западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что подготовка к церемонии проходила до последнего часа в условиях секретности из опасений, что талибы могут использовать церемонию для совершения терактов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

После вывода к 1 января 2015 года из Афганистана Международных сил содействия безопасности в стране останутся 12,5 тыс. военнослужащих стран НАТО, которые должны будут "оказывать помощь и обеспечивать подготовку" сотрудников сил безопасности Афганистана.

За 13 лет пребывания в Афганистане воинский контингент НАТО потерял убитыми 3 тысячи 485 человек.