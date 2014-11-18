В Кабуле произошел мощный взрыв

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел сегодня утром в восточной части Кабула в районе Пули-Чархи на шоссе, ведущем в Джелалабад, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По данным афганского информационного агентства Кхаама Пресс, погибли не менее двух охранников базы войск западной коалиции.

Ответственность за теракты взяло на себя движение "Талибан". Его представитель Забиулла Моджахед сообщил, что два террориста-смертника подорвали начиненные взрывчаткой автомобили.