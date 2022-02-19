В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел на северо-западе Кабула.

Мощный взрыв прогремел на северо-западе Кабула.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

Так, инцидент произошел в столичном квартале Хайрхана. После взрыва в указанном районе начались выстрелы. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" пока не подтвердили факт взрыва.

С конца 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.