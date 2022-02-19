О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кабуле произошел взрыв

В Кабуле произошел взрыв Мощный взрыв прогремел на северо-западе Кабула.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 21:56
В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел на северо-западе Кабула.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

Так, инцидент произошел в столичном квартале Хайрхана. После взрыва в указанном районе начались выстрелы. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" пока не подтвердили факт взрыва.

С конца 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan paytaxtında partlayış olub

Самое важное

Начальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
ФотоНачальник Генштаба Азербайджанской армии провел внезапную проверку ВМС
19 февраля 2022 г. 11:09
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района
18 февраля 2022 г. 23:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял в видеоформате новых глав ИВ
18 февраля 2022 г. 17:00
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi