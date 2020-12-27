В Кабуле прогремело несколько взрывов, погибли полицейские

Серия взрывов сотрясла Кабул утром 26 декабря: погибли по меньшей мере двое офицеров полиции, ранены двое мирных жителей

Серия взрывов сотрясла Кабул утром 26 декабря: погибли по меньшей мере двое офицеров полиции, ранены двое мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам пресс-секретаря полиции Фердоза Фарамарза, причиной гибели полицейских стала электромагнитная бомба, подложенная в полицейскую машину в западной части столицы Афганистана.

Еще двое офицеров получили ранения в результате аналогичного инцидента на юге города. Третья бомба взорвалась на востоке Кабула и не привела к гибели людей.

Сообщается еще по меньшей мере о двух взрывах, однако полиция не раскрыла детали об этих инцидентах.