В Кабуле прогремели два взрыва, есть пострадавшие

Два взрыва прогремели в столице Афганистана городе Кабул, в результате одного из них есть пострадавшие.

Два взрыва прогремели в столице Афганистана городе Кабул, в результате одного из них есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в силах безопасности в Кабуле.

По словам источника, первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось.

Отметим, что движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.