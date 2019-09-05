В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30, восемь человек погибли. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Пажвак".

*** 10:39

Взрыв прогремел в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания. Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.

Тринадцать человек пострадали в результате взрыва, сообщил чиновник в министерстве здравоохранения Афганистана Низам ад-Дин Джалиль.

В районе Шаш Дарак располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в частности, министерство обороны.