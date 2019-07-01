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В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 20 человек - ВИДЕО - ФОТО

В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 20 человек
​Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА "Новости".

Местные СМИ пишут, что сегодня утром произошел сильный взрыв в Кабуле, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16.

Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.

В результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.

Отмечается также, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов футбольной федерации Афганистана.

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