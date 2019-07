В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 20 человек - ВИДЕО - ФОТО

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА "Новости".

Местные СМИ пишут, что сегодня утром произошел сильный взрыв в Кабуле, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16.

Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.

В результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.

Отмечается также, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов футбольной федерации Афганистана.

Footage released on social media show a heavy blast which is occurred at the center of #Kabul city at around 8:55 am on Monday. #Afghanistan #Blast pic.twitter.com/bxCdYEdnC8