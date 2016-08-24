Десятки человек остаются в университете в Кабуле после нападения - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Американском университете в Кабуле, подвергнувшемуся нападению боевиков, остаются десятки студентов и преподавателей, которые не могут выбраться из здания.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News.
Университет оцеплен подразделениями силовиков.
***19:34
Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Группа вооруженных боевиков совершила нападение на Американский университет в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Сначала в районе учебного заведения был слышен сильный взрыв, затем послышалась стрельба. Боевики проникли на территорию университетского комплекса.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook