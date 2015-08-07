​В Кабуле прогремел мощный взрыв, пострадало около 400 человек

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Ранения при взрыве заминированного грузовика в Кабуле, по последним данным, получили почти 400 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сотрудник минздрава Вахидулла Майар (Wahidullha Mayar) сообщил, что большинство пострадавших получили легкие ранения от осколков стекол.

О числе жертв поступают противоречивые данные. Агентство Рейтер ранее сообщило о 15 погибших, другие СМИ сообщают о семи-восьми жертвах взрывах.

Взрыв произошел в квартале Шах-Шахид на востоке афганской столицы. Заминированный автомобиль взорвался в пятницу утром в Кабуле. Предположительно, целью теракта был один из объектов министерства обороны. Взрыв сильно повредил несколько здания, под их обломками могут оставаться люди.