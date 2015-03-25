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    В Кабуле прогремел мощный взрыв, семь человек погибли

    Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, 22 получили ранения при атаке смертника в столице Афганистана Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Ранее СМИ сообщили, что полиция и представители службы безопасности подтвердили, что в Кабуле прогремел взрыв. По данным агентства DPA, взрыв произошел неподалеку от здания министерства финансов. Полиция проверяет детали инцидента.

    Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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