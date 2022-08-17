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В Кабуле при взрыве в мечети погибли не менее 20 человек

В Кабуле при взрыве в мечети погибли не менее 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в мечети на северо-востоке Кабула.
Другие страны
17 августа 2022 г. 21:24
В Кабуле при взрыве в мечети погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в мечети на северо-востоке Кабула.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана.

Ранее в среду афганский телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на местных жителей, что в районе Хаир-Хана, расположенном на северо-востоке Кабула, произошел взрыв. Как позже уточнило агентство Aaj News, взрыв прогремел в мечети Садикия. По словам местных жителей, также были слышны звуки выстрелов.

Указывается, что представители захватившего власть в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) еще не комментировали случившееся.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники "Талибана", так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

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Версия на азербайджанском языке Kabildə məsciddə partlayış baş verib, azı 20 nəfər ölüb

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