В Кабуле при взрыве в мечети погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в мечети на северо-востоке Кабула.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана.
Ранее в среду афганский телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на местных жителей, что в районе Хаир-Хана, расположенном на северо-востоке Кабула, произошел взрыв. Как позже уточнило агентство Aaj News, взрыв прогремел в мечети Садикия. По словам местных жителей, также были слышны звуки выстрелов.
Указывается, что представители захватившего власть в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) еще не комментировали случившееся.
За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники "Талибана", так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".