​В Кабуле при взрыве погибли 40 выпускников полицейской академии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части афганской столицы Кабула, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным местных властей, в машинах ехали выпускники полицейской академии. Сообщается, что на пути следования автоколонны сработали два взрывных устройства. Предположительно как минимум одно из них привел в действие смертник.

Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.