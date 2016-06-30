 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Кабуле при взрыве погибли 40 выпускников полицейской академии

    На пути следования автоколонны сработали два взрывных устройства

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части афганской столицы Кабула, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    По данным местных властей, в машинах ехали выпускники полицейской академии. Сообщается, что на пути следования автоколонны сработали два взрывных устройства. Предположительно как минимум одно из них привел в действие смертник.

    Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi