В Кабуле при подрыве микроавтобуса погибли не менее 3 человек

В Кабуле при подрыве микроавтобуса погибли не менее 3 человек

По меньшей мере три человека погибли, четверо пострадали в результате взрыва микроавтобуса в столице Афганистана.

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По меньшей мере три человека погибли, четверо пострадали в результате взрыва микроавтобуса в столице Афганистана. Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News. Сообщается, что транспортное средство подорвалось на фугасе. Представитель полицейского управления Кабула Халид Задран сообщил, что правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в связи со взрывом. Ранее 6 января агентство Khaama Press сообщило о взрыве в автобусе в Кабуле, в результате чего погибли 5 человек, 15 получили ранения. Взрывное устройство было заложено внутри транспортного средства. Подпишитесь на наш Telegram канал