О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кабуле после захвата власти талибами увеличились случаи разбоев и грабежей

В Кабуле после захвата власти талибами увеличились случаи разбоев и грабежей Случаи разбойных нападений и грабежей участились в столице Афганистана Кабуле после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан".
Другие страны
28 октября 2021 г. 05:45
В Кабуле после захвата власти талибами увеличились случаи разбоев и грабежей

Случаи разбойных нападений и грабежей участились в столице Афганистана Кабуле после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал TOLOnews.

По оценкам опрошенных телеканалом местных жителей, на фоне ухудшающегося положения в экономике многие афганцы идут на преступления, чтобы прокормить свои семьи.

"С приходом к власти талибов мы ожидали, что количество грабежей уменьшится, но они все еще имеют место и даже в больших масштабах. Кроме того, участились случаи похищения людей, и этому никто не препятствует", - рассказал проживающий в одном из районов Кабула Мохаммад Юнус.

Телеканал отмечает, что уровень преступности в последние два месяца сильно возрос не только в столичном регионе, но и во многих других провинциях Афганистана.

Между тем представители радикалов заявляют, что принимают все необходимые меры для защиты граждан. "Только за последние 15 дней за различные правонарушения, включая грабежи и похищения людей, были арестованы более 100 человек", - указал назначенный талибами пресс-секретарь МВД Афганистана во временном кабмине Саид Хости.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi