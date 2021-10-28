В Кабуле после захвата власти талибами увеличились случаи разбоев и грабежей

Случаи разбойных нападений и грабежей участились в столице Афганистана Кабуле после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан".

Случаи разбойных нападений и грабежей участились в столице Афганистана Кабуле после того, как власть в стране захватило радикальное движение "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал TOLOnews .

По оценкам опрошенных телеканалом местных жителей, на фоне ухудшающегося положения в экономике многие афганцы идут на преступления, чтобы прокормить свои семьи.

"С приходом к власти талибов мы ожидали, что количество грабежей уменьшится, но они все еще имеют место и даже в больших масштабах. Кроме того, участились случаи похищения людей, и этому никто не препятствует", - рассказал проживающий в одном из районов Кабула Мохаммад Юнус.

Телеканал отмечает, что уровень преступности в последние два месяца сильно возрос не только в столичном регионе, но и во многих других провинциях Афганистана.

Между тем представители радикалов заявляют, что принимают все необходимые меры для защиты граждан. "Только за последние 15 дней за различные правонарушения, включая грабежи и похищения людей, были арестованы более 100 человек", - указал назначенный талибами пресс-секретарь МВД Афганистана во временном кабмине Саид Хости.