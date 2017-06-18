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    В Кабуле похитили гражданина США

    Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди в воскресенье в Кабуле похитили гражданина США.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Khaama Press со ссылкой на источники в силах безопасности.

    По его информации, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар. Отмечается, что американец сотрудничал с Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка (ВБ). Другие подробности не приводятся.

    Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

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