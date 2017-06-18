Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные вооруженные люди в воскресенье в Кабуле похитили гражданина США.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Khaama Press со ссылкой на источники в силах безопасности.

По его информации, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар. Отмечается, что американец сотрудничал с Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка (ВБ). Другие подробности не приводятся.

Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.