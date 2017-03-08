ИГ взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Более 30 человек погибли в среду в ходе атаки на военный госпиталь в Кабуле, еще более 50 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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14:20



Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

Отметим, что число жертв нападения боевиков на военный госпиталь в столице Афганистана увеличилось до четырех человек, раненых - до 66, передает агентство Пажвак.

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10:33



Боевики, напавшие на военный госпиталь в Кабуле, были одеты в белые халаты врачей, погибли как минимум один пациент и один сотрудник госпиталя, 15 человек ранены, передает Report со ссылкой на Reuters.

По информации очевидца, по меньшей мере один из нападавших был одет в белый докторский халат, он достал автомат AK-47 и открыл огонь. Очевидец рассказал, что стрельба была слышна и из других точек.

Всего нападавших пятеро, один из них подорвался у главного входа в больницу, другие проникли внутрь здания.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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9:19

Взрыв произошел у здания военного госпиталя в афганской столице, слышна стрельба, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что медицинское учреждение находится неподалеку от посольства США в Кабуле.

По данным TOLOnews, пять злоумышленников прорвались в здание госпиталя. Как сообщил врач больницы, произошло столкновение между силами безопасности и нападавшими.