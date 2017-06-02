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    В столице Афганистана демонстранты требуют отставки правительства

    Полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле© Ria.ru

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/  Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Более тысячи протестующих собрались сегодня недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

    Информация о пострадавших не поступала.

    Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. 

    Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв.

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