В столице Афганистана демонстранты требуют отставки правительства

© Ria.ru

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Более тысячи протестующих собрались сегодня недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Информация о пострадавших не поступала.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв.