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    В Кабуле боевики атаковали мечеть

    Во дворе столичной мечети имама Замана произошел взрыв, идет стрельба

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Несколько боевиков совершили сегодня нападение на мечеть в Кабуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным телеканала Tolo, во дворе мечети имама Замана произошел взрыв, идет стрельба. Согласно информации очевидцев, четверо боевиков убили охранников и ворвались в здание. Отмечается, что атакующие были одеты в полицейскую униформу.

    Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что один из атакующих взорвал себя рядом с мечетью.

    По данным МВД, в результате нападения двое убиты, еще двое получили ранения.

    Полиция оцепила территорию вокруг мечети. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

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