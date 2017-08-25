В Кабуле боевики атаковали мечеть

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Несколько боевиков совершили сегодня нападение на мечеть в Кабуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Tolo, во дворе мечети имама Замана произошел взрыв, идет стрельба. Согласно информации очевидцев, четверо боевиков убили охранников и ворвались в здание. Отмечается, что атакующие были одеты в полицейскую униформу.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что один из атакующих взорвал себя рядом с мечетью.

По данным МВД, в результате нападения двое убиты, еще двое получили ранения.

Полиция оцепила территорию вокруг мечети. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.