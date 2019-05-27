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В Кабуле автобус с госслужащими подорвался на мине

​В Кабуле автобус с госслужащими подорвался на мине

Автобус, в котором находились госслужащие, подорвался в понедельник на мине в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в результате взрыва могут быть жертвы.

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