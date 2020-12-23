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В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд

В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд Для всех, кому разрешен въезд в Японию из Великобритании, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус
Другие страны
23 декабря 2020 г. 09:58
В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд

Япония закрывает въезд из Британии с 24 декабря, исключение составят граждане Японии и проживающие постоянно в Японии иностранцы, но и для них правила въезда становятся жестче. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.

"Наша страна ранее запретила въезд из-за коронавируса из ряда стран, включая Британию, кроме исключительных случаев. В связи с появлением мутаций коронавируса в Британии мы усиливаем меры, предупреждающие его распространение. С 1 октября был разрешен въезд в Японию иностранцам, приезжающим из Великобритании, при условии гаранта-принимающей стороны, но с 24 декабря на ближайшее время это разрешение приостанавливается. Для японцев и проживающих в Японии иностранцев, посетивших Британию и другие страны для краткосрочной командировки, были введены послабления на карантин при условии наличия предприятия-гаранта в Японии, но с 24 декабря они обязаны будут пройти 14-дневный карантин", - сказал Като.

Он также пояснил, что для всех, кому разрешен въезд в Японию из Великобритании, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до выезда.

Генеральный секретарь повторил просьбу правительства к населению воздержаться от поездок в Великобританию.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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