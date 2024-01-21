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В Йоханнесбурге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

В Йоханнесбурге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие Два человека погибли и четверо получили ранения в результате пожара, охватившего жилой дом в Йоханнесбурге (ЮАР) рано утром в воскресенье.
Другие страны
21 января 2024 г. 13:32
В Йоханнесбурге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате пожара, охватившего жилой дом в Йоханнесбурге (ЮАР) рано утром в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Представитель городских служб по чрезвычайным ситуациям сообщил телеканалу eNCA, что пока неясно, сколько человек все еще находится внутри здания.

Власти города сообщили, что расследование причин инцидента будет проведено после завершения работ по тушению пожара.

Агентство напоминает, что более 70 человек погибли в августе прошлого года после пожара, охватившего пятиэтажный дом в Йоханнесбурге.

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Версия на английском языке Two die, four injured in Johannesburg building fire

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