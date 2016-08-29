Количество погибших в Йемене в результате взрыва выросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва в йеменском городе Аден возросло до 50 человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Представитель сил безопасности подтвердил, что атаковавшие направили машину, начиненную взрывчаткой в лагерь рекрутирования новых солдат на севере Адена. По его словам, количество смертей может возрасти.

***10:28

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в понедельник утром в йеменском городе Аден на юге страны, 11 человек погибли, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от пункта приема добровольцев в йеменскую армию. Как сообщил источник, террорист-смертник подорвал свой автомобиль рядом с желающими пополнить ряды вооруженных сил страны.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок, действующих в регионе.