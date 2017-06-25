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    В йеменской мечети повстанцы открыли огонь, погибли четыре человека

    Oдин из бойцов повстанческого движения Ансар Алла открыл огонь по другому в ходе конфликта

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и трое пострадали при перестрелке йеменских повстанцев-хуситов во время молитвы по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) в одной из мечетей провинции Амран.

    Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

    Провинция Амран находится к северу от столицы Саны, захваченной повстанцами с 2014 года. Инцидент произошел в западной части провинции в муниципалитете Шахара.

    По словам источника, один из бойцов повстанческого движения "Ансар Алла" открыл огонь по другому в ходе конфликта, возникшего из-за произнесения лозунгов движения в мечети. После гибели зачинщика стычка продолжилась, в результате чего погибли еще два человека, и трое получили ранения.

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