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В Йемене заявили, что концепции завершения конфликта в стране пока нет

В Йемене заявили, что концепции завершения конфликта в стране пока нет Конфликт в Йемене далек от завершения, и пока нет представления о том, как его можно урегулировать.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:10
В Йемене заявили, что концепции завершения конфликта в стране пока нет

Конфликт в Йемене далек от завершения, и пока нет представления о том, как его можно урегулировать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступил министр иностранных дел Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани.

"Да, прекращение огня есть, и боевые действия по большей части сошли на нет, но мы не видим завершения войны в ближайшее время. Нет концепции, которая бы позволила нам сказать, что в ближайшее время наступит мир", - сказал он.

Как утверждает глава йеменского МИД, мира не удается достичь из-за действий йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), якобы поддерживаемого Ираном. По версии йеменского министра, Тегеран передает движению разведданные и обучает бойцов, чтобы они могли сохранить контроль над севером страны. "Иран прекратит помощь хуситам только в том случае, если его обяжут это сделать", - добавил аз-Зиндани.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.

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