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    ​В Йемене за сутки было убито почти 100 человек

    Причиной гибели стали авиационные удары

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 92 человека погибли за сутки в результате вооруженных столкновений между повстанцами-хуситами и сторонниками действующего президента Абд Раббо Мансура Хади, а также при авиаударах коалиции арабских стран на юге Йемена.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, бои и ракетные обстрелы шли в портовом городе Аден, имеющем ключевое значение, и в провинции Лахдж на юге страны.

    По данным военных, в ходе столкновений погибли 46 боевиков-хуситов.

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