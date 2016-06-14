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    В Йемене за период перемирия были ранены более 1,5 тыс. человек

    Врачи без границ: Никто из враждующих сторон не проявил усилий по предотвращению жертв среди мирного населения

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Более полутора тысяч человек в Йемене обратились за медицинской помощью в городе Таиз в связи с ранениями за период режима прекращения огня в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила международная организация "Врачи без границ".

    "Никто из враждующих сторон не проявил усилий по предотвращению жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении организации. 

    Отмечается, что с начала режима прекращения огня "Врачи без границ" или поддерживаемые ими медучреждения в Таизе оказали помощь 1624 людям с ранениями, причиненными столкновениями. Более 700 из них - мирные жители.

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