В Йемене за период перемирия были ранены более 1,5 тыс. человек

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Более полутора тысяч человек в Йемене обратились за медицинской помощью в городе Таиз в связи с ранениями за период режима прекращения огня в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила международная организация "Врачи без границ".

"Никто из враждующих сторон не проявил усилий по предотвращению жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что с начала режима прекращения огня "Врачи без границ" или поддерживаемые ими медучреждения в Таизе оказали помощь 1624 людям с ранениями, причиненными столкновениями. Более 700 из них - мирные жители.