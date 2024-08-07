В Йемене в результате наводнений погибли 45 человек

В провинциях Таиз и Эль-Ходейда на юго-западе Йемена не менее 45 человек стали жертвами наводнений.
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"Прошедшие 2 августа в провинции Таиз ливни привели к наводнениям, в результате которых погибли не менее 15 человек. Также был нанесен ущерб инфраструктуре, жилым домам и сельскохозяйственным угодьям", - говорится в сообщении.
По данным телеканала Al Masirah, 6 августа в регионе также прошли проливные дожди, последствия которых нанесли ущерб региону.
Уточняется, что в результате последних наводнений погибли по меньшей мере 30 человек, еще пятеро пропали без вести, более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома.