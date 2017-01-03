В Йемене в результате бомбардировок погибли девять мирных жителей

Баку. 3 января. REPORT.AZ/По меньшей мере пять мирных жителей погибли при авиаударе в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ещё четверо убиты в результате бомбардировки со стороны повстанцев, передает Report со ссылкой на агентствоФранс Пресс.

По данным агентства, коалиция нанесла удар по дому в городе Мариб к востоку от йеменской столицы Саны в воскресенье. Как сообщили агентству военные, в результате удара погибли пять человек — все они были членами одной семьи.