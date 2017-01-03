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    В Йемене в результате бомбардировок погибли девять мирных жителей

    В результате удара погибли пять человек — все они были членами одной семьи

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/По меньшей мере пять мирных жителей погибли при авиаударе в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ещё четверо убиты в результате бомбардировки со стороны повстанцев, передает Report со ссылкой на агентствоФранс Пресс.

    По данным агентства, коалиция нанесла удар по дому в городе Мариб к востоку от йеменской столицы Саны в воскресенье. Как сообщили агентству военные, в результате удара погибли пять человек — все они были членами одной семьи.

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