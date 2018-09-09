В Йемене в результате авиаудара ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды"

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида" уничтожен в воскресенье в результате авиаудара в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, боевик был ликвидирован в провинции Абьян, расположенной на юге страны.

Как отмечает канал, налет, предположительно, совершен американским беспилотником.