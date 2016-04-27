В Йемене в ходе спецоперации погибли не менее 27 солдат

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 йеменских солдат погибли и более 60 были ранены в ходе военной операции арабской коалиции и правительственных войск Йемена в городе Эль-Мукалла.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и медицинские источники.

В минувшее воскресенье йеменские войска освободили из-под контроля террористической группировки "Аль-Каида" южный город Эль-Мукалла, который был оплотом сил группировки около года. До этого силы коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по штаб-квартире боевиков в городе. Подразделения ВС не встретили сопротивления со стороны боевиков, которые отступили на запад к провинциям Хадрамаут и Шабва. В ходе операции были ликвидированы не менее 800 боевиков.

Как сообщает Франс Пресс, жизнь в портовом городе, насчитывающем 200 тысяч жителей, возвращается в прежнее русло. Открываются правительственные здания и магазины, на работу возвращаются сотрудники аэропорта и морского порта.