​В Йемене в ходе ожесточенных боев за день погибли более 40 человек

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Более 40 человек в разных районах Йемена погибли в ходе военных действий, обострившихся, несмотря на продолжение мирных переговоров в Кувейте.
Как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Ранее в Кувейт прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Ожидается, что в воскресенье он встретится со сторонами конфликта за одним столом. Переговоры продолжаются более двух месяцев, но пока не принесли результата.
По данным агентства, за последние сутки шиитские повстанцы-хуситы организовали наступление на границе провинций Лахдж и Таиз на юге Йемена. Их атаковали самолеты арабской коалиции, поддерживающей власти, также произошли столкновения с армией. В нескольких районах погибли около 16 повстанцев и трое военных.
В городе Таиз в одноименной провинции еще шесть военных погибли при нападении хуситов на местную военную базу.
Еще одно наступление хуситы предприняли на севере страны в районе Нахам к северо-востоку от захваченной ими столицы Йемена Саны. Там за сутки погибли девять хуситов и семь военных, лояльных властям.
В Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт.
News DepartmentАвтор новости
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