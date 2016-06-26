​В Йемене в ходе ожесточенных боев за день погибли более 40 человек

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Более 40 человек в разных районах Йемена погибли в ходе военных действий, обострившихся, несмотря на продолжение мирных переговоров в Кувейте.

Как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на военные источники.

Ранее в Кувейт прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Ожидается, что в воскресенье он встретится со сторонами конфликта за одним столом. Переговоры продолжаются более двух месяцев, но пока не принесли результата.

По данным агентства, за последние сутки шиитские повстанцы-хуситы организовали наступление на границе провинций Лахдж и Таиз на юге Йемена. Их атаковали самолеты арабской коалиции, поддерживающей власти, также произошли столкновения с армией. В нескольких районах погибли около 16 повстанцев и трое военных.

В городе Таиз в одноименной провинции еще шесть военных погибли при нападении хуситов на местную военную базу.

Еще одно наступление хуситы предприняли на севере страны в районе Нахам к северо-востоку от захваченной ими столицы Йемена Саны. Там за сутки погибли девять хуситов и семь военных, лояльных властям.

В Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт.